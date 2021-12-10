Первым заместителем Министра здравоохранения Башкортостана назначен Владимир Зеленский

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Владимира Зеленского первым заместителем Министра здравоохранения Башкортостана.

Владимир Зеленский в 2000 году окончил Академию бюджета и казначейства Минфина России, кандидат экономических наук. После окончания вуза занимал ряд должностей в Минфине РФ. С 2007 по 2014 годы работал в Минздраве РФ, где занимал должности помощника министра, затем – директора департамента развития медицинского страхования министерства. В апреле 2014 года возглавил Московский городской фонд ОМС.

В Башкортостане Зеленский займется вопросами цифровизации системы здравоохранения, разработкой новой экономической модели, будет курировать реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и развитие системы ОМС.