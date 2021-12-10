Суд признал незаконным строительство дачного кооператива под Уфой

Власти отказывались менять вид использования земли с сельско-хозяйственной на предназначенную для индивидуального жилищного строительства.

Несмотря на это, на территории поселка Зубово начали строительство частных кирпичных домов. Суд признал 30 домов самостроем и обязал кооператив снести их и привести землю в первоначальный вид (рекультивировать) за свой счет.

10 декабря стало известно, что строения были снесены под контролем судебных приставов. ДПКСО «Престиж» и должностные лица кооператива 24 раза были привлечены к административной ответственности.