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Суд признал незаконным строительство дачного кооператива под Уфой

Конфликт между кооперативом «Престиж», задумавшим строительство 30 домов в пригородной зоне, и муниципалитетом длился 12 лет.

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Власти отказывались менять вид использования земли с сельско-хозяйственной на предназначенную для индивидуального жилищного строительства.

Несмотря на это, на территории поселка Зубово начали строительство частных кирпичных домов. Суд признал 30 домов самостроем и обязал кооператив снести их и привести землю в первоначальный вид (рекультивировать) за свой счет.

10 декабря стало известно, что строения были снесены под контролем судебных приставов. ДПКСО «Престиж» и должностные лица кооператива 24 раза были привлечены к административной ответственности.

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