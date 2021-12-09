В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 29 ноября по шестое декабря сильнее всего подорожали: огурцы (10,8%), шоколадные конфеты (6,7%), капуста (4,7%), рис (3,2%) и черный чай (2,9%). Капуста дорожает третью неделю подряд.

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на макароны (2%), масло сливочное (1,9%), и подсолнечное (1,8%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: среди них значительно – на помидоры (9%). Также подешевели сыры и овощные детские консервы (по 1,7%). Помидоры дешевеют вторую неделю подряд.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.