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В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров по итогам первой недели декабря 2021 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 29 ноября по шестое декабря сильнее всего подорожали: огурцы (10,8%), шоколадные конфеты (6,7%), капуста (4,7%), рис (3,2%) и черный чай (2,9%). Капуста дорожает третью неделю подряд.

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на макароны (2%), масло сливочное (1,9%), и подсолнечное (1,8%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: среди них значительно – на помидоры (9%). Также подешевели сыры и овощные детские консервы (по 1,7%). Помидоры дешевеют вторую неделю подряд.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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