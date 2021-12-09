На одной из улиц в центре Уфы запретили парковку

Вдоль улицы Советской от Октябрьской революции до Пушкина установлены новые знаки, предупреждающие о том, что парковка запрещена и работает эвакуатор.

В ноябре 2020 года в Башкортостане вступил в силу закон о платных парковках: на государственных и муниципальных землях, к которым относятся и обочины дорог, в будние дни бесплатно припарковаться можно только на 20 минут.

На парковках около спортивных объектов, а также организаций в сфере культуры, здравоохранения и оказания госуслуг период бесплатной стоянки составит 60 минут.

Полностью бесплатной парковка будет с 21 до семи часов, в выходные и нерабочие дни, а также в любое время – только для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов.

Сам по себе факт вступления в силу закона не означает, что автомобилистов сразу начали штрафовать. Он лишь наделяет Минтранс полномочиями, сами меры будут вводиться со временем. Вся необходимая информация будет публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ не менее чем за месяц до вступления ограничений в силу.