Дефицит бюджета в Башкортостане в 2022 году составит 21,4 млрд рублей

Поправки связаны в основном с принятием Федерального закона о бюджете на предстоящие три года и уточнением объемов безвозмездных поступлений, а также пересмотром источников дохода, прежде всего налога на прибыль.

С учетом этих поправок объем прогнозируемых доходов в следующем году увеличился на 17,9 млрд рублей: теперь прогнозируют 246,2 млрд рублей дохода и 267,6 млрд рублей расходов, дефицит составит 21,4 млрд рублей.

Спикер парламента Константин Толкачев отметил, что дефицит соответствует нормативам и уже есть источники его погашения:

«На эти цели будут направлены остатки средств, не использованных в текущем году. Также для финансирования дефицита в плановом трехлетнем периоде будут привлекаться заемные средства, в том числе инфраструктурные бюджетные кредиты.

Экономика республики чувствует себя достаточно уверенно. В бюджет заложены серьезные цифры, теперь необходимо обеспечить, чтобы все финансы своевременно дошли до адресатов и были использованы эффективно, с максимальной отдачей», – сказал Константин Толкачев.