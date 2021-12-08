Дефицит бюджета в Башкортостане в 2022 году составит 21,4 млрд рублей

Депутаты Госсобрания республики рассмотрели поправки в законопроект о бюджете до 2024 года. Большая часть поправок связана с увеличением объема прогнозируемых доходов.
glavarb.ru
Поправки связаны в основном с принятием Федерального закона о бюджете на предстоящие три года и уточнением объемов безвозмездных поступлений, а также пересмотром источников дохода, прежде всего налога на прибыль.
С учетом этих поправок объем прогнозируемых доходов в следующем году увеличился на 17,9 млрд рублей: теперь прогнозируют 246,2 млрд рублей дохода и 267,6 млрд рублей расходов, дефицит составит 21,4 млрд рублей.
Спикер парламента Константин Толкачев отметил, что дефицит соответствует нормативам и уже есть источники его погашения:
«На эти цели будут направлены остатки средств, не использованных в текущем году. Также для финансирования дефицита в плановом трехлетнем периоде будут привлекаться заемные средства, в том числе инфраструктурные бюджетные кредиты.
Экономика республики чувствует себя достаточно уверенно. В бюджет заложены серьезные цифры, теперь необходимо обеспечить, чтобы все финансы своевременно дошли до адресатов и были использованы эффективно, с максимальной отдачей», – сказал Константин Толкачев.
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