В Уфе появится новый автобусный маршрут

Жители микрорайона «Сосны» много раз жаловались на проблемы с транспортом. Первоначально мэрия планировала просто добавить остановку в маршрут №287, однако восьмого декабря стало известно, что принято решение организовать отдельный маршрут.

Автобус будет проезжать микрорайон «Сосны» и поселок 8 Марта по улицам Рихарда Зорге, 50 лет СССР и проспект Октября до улицы имени Города Галле.

Сейчас поправки в Документ планирования перевозок направлены на подпись Сергею Грекову, далее будет проведен конкурс среди частных перевозчиков.