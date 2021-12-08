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В Уфе появится новый автобусный маршрут

Минтранс Башкортостана сообщил о том, что планирует внести дополнительный маршрут в Документ планирования перевозок по просьбам жителей Уфы.

ufacity.info

Жители микрорайона «Сосны» много раз жаловались на проблемы с транспортом. Первоначально мэрия планировала просто добавить остановку в маршрут №287, однако восьмого декабря стало известно, что принято решение организовать отдельный маршрут.

Автобус будет проезжать микрорайон «Сосны» и поселок 8 Марта по улицам Рихарда Зорге, 50 лет СССР и проспект Октября до улицы имени Города Галле.

Сейчас поправки в Документ планирования перевозок направлены на подпись Сергею Грекову, далее будет проведен конкурс среди частных перевозчиков.

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