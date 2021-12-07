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В Уфе будут эвакуировать машины, мешающие уборке снега

С начала сезона за пределы Уфы вывезено 172 275 кубических метров снега, коммунальные службы работают каждый день, однако уфимцы продолжают жаловаться на заснеженные улицы и непроходимый гололед.

ufacity.info

Седьмого декабря на совещании в мэрии глава администрации Сергей Греков отметил, что уборке снега во многих местах мешают припаркованные машины. Особенно его беспокоит беспорядок на улице Советской.

«На тротуарах парковка вообще недопустима, необходимо, чтобы дежурил эвакуатор и увозил машины вовремя», – распорядился мэр.

В 2021 году городские службы не используют песок, который считается вредным, так как по весне превращается в пыль и грязь – вместо него были закуплены противогололедные реагенты «Бионорд» и минеральная соль.

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