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В Башкортостане ослабили коронавирусные ограничения

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал новые поправки в указ о введении на территории республики режима повышенной готовности.

Согласно новой редакции документа, разрешается работа детских развлекательных центров, но все посетители старше 18 лет должны предъявить удостоверение личности и сертификат о прохождении вакцинации, справку о перенесенной недавно болезни или о наличии медотвода от вакцинации вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

Обязательный режим самоизоляции устанавливается в отношении жителей с подтвержденным диагнозом Covid-19 или с подозрением на него, а также контактировавших с ними, за исключением тех, кто прошел полный курс вакцинации против коронавируса в течение последних шести месяцев или переболел Covid-19 в течение полугода, при отсутствии у них симптомов заболевания.

В автобусах, такси, железнодорожных, авто- и аэровокзалах, аэропортах и речных портах должна не реже двух раз в сутки проводиться обработка поверхностей.

Военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал вооруженных сил теперь могут подтвердить факт прохождения вакцинации или перенесенного заболевания справкой, выданной в бумажном виде военно-медицинской организацией.

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