Проект Генплана Уфы до 2040 года вынесен на общественные обсуждения

До пятого января 2022 года жители Уфы смогут оставить пожелания и замечания по проекту генерального плана как в письменном, так и в электронном виде. За более подробной информацией можно обратиться в администрацию районов Уфы и Главархитектуру города.

Генплан подразумевает к 2040 году:

– увеличение площади жилого фонда с 28 до 43,2 млн кв. м.;

– увеличение площади нежилого фонда с 28,6 до 38,5 млн кв. м.;

– строительство детсадов на 36,2 тыс. мест и школ на 117 тыс. мест;

– строительство 434,6 тыс. кв. м. спортивных объектов и 353,4 тыс. кв. м. объектов здравоохранения;

– прокладка 375 км и реконструкция 172 км дорог;

– строительство 48 и реконструкция восьми транспортных развязок, восьми мостов и 12 путепроводов;

– увеличение площади парков на 347 га, скверов на 47 га;

– благоустройство 38 км набережных и 182 км веломаршрутов;

– строительство и реконструкцию городских очистных сооружений, газорегуляторных пунктов, водозаборов, источников теплоснабжения, насосных станций и так далее.

Запланированные изменения нанесены на интерактивную карту, посмотреть ее можно на сайте института.