Проект Генплана Уфы до 2040 года вынесен на общественные обсуждения

Генплан Уфы разрабатывается Институтом генплана Москвы, в нем уже учтена 191 предложенная жителями поправка, еще 209 идей принято в работу.
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До пятого января 2022 года жители Уфы смогут оставить пожелания и замечания по проекту генерального плана как в письменном, так и в электронном виде. За более подробной информацией можно обратиться в администрацию районов Уфы и Главархитектуру города.
Генплан подразумевает к 2040 году:
– увеличение площади жилого фонда с 28 до 43,2 млн кв. м.;
– увеличение площади нежилого фонда с 28,6 до 38,5 млн кв. м.;
– строительство детсадов на 36,2 тыс. мест и школ на 117 тыс. мест;
– строительство 434,6 тыс. кв. м. спортивных объектов и 353,4 тыс. кв. м. объектов здравоохранения;
– прокладка 375 км и реконструкция 172 км дорог;
– строительство 48 и реконструкция восьми транспортных развязок, восьми мостов и 12 путепроводов;
– увеличение площади парков на 347 га, скверов на 47 га;
– благоустройство 38 км набережных и 182 км веломаршрутов;
– строительство и реконструкцию городских очистных сооружений, газорегуляторных пунктов, водозаборов, источников теплоснабжения, насосных станций и так далее.
Запланированные изменения нанесены на интерактивную карту, посмотреть ее можно на сайте института.
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