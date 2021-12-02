В Башкортостане за неделю подешевели огурцы и помидоры

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 22 по 29 ноября сильнее всего подорожали: капуста (3,1%), хлеб (2,9%) и мороженая рыба (2%). Капуста дорожает вторую неделю подряд.

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на творог (1,8%), яйца (1,6%), вермишель, молоко и гречку (по 1,4%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: среди них значительно – на помидоры (12%), шоколадные конфеты (4,2%), овощные детские консервы (2,6%) и огурцы (2,4%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.