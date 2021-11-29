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Мэрия Уфы объяснила пропажу автобусов №272 и увеличила количество рейсов на маршруте №290

27 ноября стало известно, что частный перевозчик резко сократил количество рейсов на популярном у горожан маршруте №272.

Предприниматель объяснил это тем, что транспортное управление задерживает выдачу маршрутной карты, вынуждая его приостановить движение автобусов по маршруту №272.

В мэрии, однако, заявляют, что «на прошедшей неделе администрацией Уфы совместно с Ространснадзором и Министерством транспорта РБ проведены проверки на городских маршрутах. Выявлены нарушения в работе 272-го автобуса, следующего от Телецентра до ДОКа. В связи с этим перевозчиком принято решение о сокращении числа автобусов на данном маршруте с 40 до пяти единиц».

Дабы компенсировать нехватку транспорта, администрация увеличила количество рейсов на маршруте №290. Теперь автобусы на нем работают с 5.30 и до позднего вечера, интервал движения в «часы пик» составляет всего три минуты.

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