Радий Хабиров: «За три года мы построили 31 школу и 46 детсадов»

«За последние три года в Башкортостане мы построили 31 школу на 11 548 ученических мест. И садиков – 46. В них предусмотрено 7 953 места для наших деток. Это данные о новостройках. А еще мы реконструируем и капитально ремонтируем наши учебные и дошкольные заведения, что дало дополнительно 2 667 мест в школах и 2842 в садиках.

И даже при таких темпах строительства потребность в школах и садах у нас в Башкортостане остается довольно высокой. Поэтому политики социально ориентированного строительства будем придерживаться и дальше», – написал Радий Хабиров.

Также он рассказал о новой школе в Нефтекамске, которая станет самой большой в городе: она рассчитана на 1225 мест и уже готова на 96%, сдача ожидается в первом квартале 2022 года.

В ней будут два спортивных зала, пищеблок полного цикла, просторные кабинеты и широкие коридоры, также предусмотрены пандусы и съезды для маломобильных учеников.

Продолжается строительство школ в селе Прибельский Кармаскалинского района, в Миловке Уфимского района, в Учалинском, Хайбуллинском, Дуванском, Баймакском районах и в Уфе, реставрируется школа в Белорецке.