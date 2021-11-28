В Уфе потеплеет до +4°

Синоптики прогнозируют температурные «качели» до конца зимы. Прогноз погоды в Уфе на ближайшую рабочую неделю.
Понедельник, 29 ноября: до -1°, днем облачно, временами снег с дождем;
Вторник, 30 ноября: до +2°, днем облачно, временами снег с дождем;
Среда, первое декабря: до +4°, днем облачно, небольшой кратковременный дождь;
Четверг, второе декабря: до 0°, днем облачно, временами снег с дождем;
Пятница, третье декабря: до +2°, днем облачно, временами снег с дождем.
По республике в целом, по данным Башгидромета, с 29 ноября по первое декабря температура не поднимется выше +5°, ночами будет идти снег с дождем, местами отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед.
По восточным областям республики 29 и 30 ноября температура по ночам будет опускаться до -13°. Днем первого декабря в некоторых районах пойдет дождь.
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