В Уфе потеплеет до +4°

Понедельник, 29 ноября: до -1°, днем облачно, временами снег с дождем;

Вторник, 30 ноября: до +2°, днем облачно, временами снег с дождем;

Среда, первое декабря: до +4°, днем облачно, небольшой кратковременный дождь;

Четверг, второе декабря: до 0°, днем облачно, временами снег с дождем;

Пятница, третье декабря: до +2°, днем облачно, временами снег с дождем.

По республике в целом, по данным Башгидромета, с 29 ноября по первое декабря температура не поднимется выше +5°, ночами будет идти снег с дождем, местами отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед.

По восточным областям республики 29 и 30 ноября температура по ночам будет опускаться до -13°. Днем первого декабря в некоторых районах пойдет дождь.