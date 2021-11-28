В Башкортостане построят скоростную трассу протяженностью более 200 км

Масштабный проект трассы M-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург» подразумевает прокладку дороги через республику Башкортостан.
На территории Башкортостана строительство магистрали начнется в 2022 году и завершится в 2024.
Общая протяженность составит более 200 километров – от границы с Татарстаном (включая участок М-7 «Волга») через Дюртюли и далее на северо-восток республики.
По мнению Минтранса, новая дорога позволит увеличить приток туристов в Башкортостан.
M-12 – это проект «Автодор», платная трасса. Стоимость всего строительства оценивается в 650 млрд рублей, из них 150 млрд выделят из Фонда национального благосостояния. Она станет частью международного транспортного коридора, связывающего Европу и Западный Китай.
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