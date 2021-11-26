В Уфе подорожает проезд на одном из автобусных маршрутов

Стоимость проезда поднимется на популярном маршруте №207 «Уфимский ДОК – ТСК "Пушкинский"» и составит теперь 35 рублей (вместо 30).

Цена не будет зависеть от способа оплаты, то есть 35 рублей придется платить при оплате наличными, по банковской карте и по карте «Алга».

Перевозчик объясняет повышение цен тем, что с момента установления текущего тарифа прошло много времени и все затраты значительно возросли.