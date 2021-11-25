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В Уфе установили главную новогоднюю елку

35-метровая живая ель традиционно украсит площадь на проспекте Октября, где пройдут новогодние гуляния.

ufacity.info

Главный символ Нового года установили в ночь на 25 ноября на площади имени В.И. Ленина (остановка «Горсовет»).

Возраст дерева оценивается в 85 лет, его привезли из Благовещенского района республики работники МБУ «Горзеленхоз».

В ближайшее время дерево начнут украшать, а на площади начнется оформление ледового городка, где разместят фигуры Деда мороза и Снегурочки, а также установят три арки в виде больших праздничных шаров, фигуры звезды и снежинок. За елкой над фонтаном будет светодиодный навес, на опорах наружного освещения установят консоль в виде бабочек.

Из-за Covid-19 в этом году в городе значительно увеличат количество площадок с ледовыми городками и елками: в 2019 году было 85 площадок, в 2020 году – 247, в этом году будет оформлена 321 площадка.

Работы по новогоднему оформлению Уфы планируется завершить до первого декабря.

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