В Уфе открыли подземный переход от Монумента Дружбы до набережной реки Белой

Прокладка подземного перехода изначально входила в проект реконструкции набережной реки Белой. Он соединяет набережную и область вокруг монумента Дружбы.

Над переходом обустроена смотровая площадка со стеклянным ограждением, откуда открывается вид на набережную.

Проект должны были сдать еще в прошлом году, однако во время земляных работ были обнаружены останки древних животных и предметов быта, поэтому вместо строительства перехода занялись археологическими раскопками.

«Пешеходный переход напрашивался давно. Здесь довольно плотный трафик движения и переходить улицу всегда было неудобно. Сейчас все по-другому, а главное – безопасно. Теперь пешеходы, велосипедисты и любители спорта могут переходить улицу по "подземке" без риска для жизни», – написал в соцсетях Сергей Греков.