В Уфе движение по одной из улиц сделают односторонним

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрела «многочисленные обращения граждан» об изменении схемы движения вблизи собора.
ufacity.info
С 20 декабря 2021 года движение транспорта по проезжей части улицы Кирова на участке от улицы Крестьянской до улицы Амурской (вдоль дома № 91 по улице Кирова) будет односторонним.
Таким образом, движение на всех участках улично-дорожной сети вокруг Кафедрального собора Рождества Богородицы станет односторонним, как показано на схеме выше.
Решение, как сообщает мэрия Уфы, было принято по итогам мониторинга движения транспорта в данном квартале.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.