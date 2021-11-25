В Уфе движение по одной из улиц сделают односторонним

С 20 декабря 2021 года движение транспорта по проезжей части улицы Кирова на участке от улицы Крестьянской до улицы Амурской (вдоль дома № 91 по улице Кирова) будет односторонним.

Таким образом, движение на всех участках улично-дорожной сети вокруг Кафедрального собора Рождества Богородицы станет односторонним, как показано на схеме выше.

Решение, как сообщает мэрия Уфы, было принято по итогам мониторинга движения транспорта в данном квартале.