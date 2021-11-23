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Сергей Греков уволил начальника МБУ за плохую уборку снега

Снегопад в очередной раз стал неожиданностью для некоторых коммунальщиков. В Уфе из-за этого лишился должности начальник службы благоустройства Советского района.

Об этом 23 ноября на совещании в администрации сообщил ее глава Сергей Греков, назвав ситуацию недопустимой.

По его словам, на улицах, в том числе Зорге, бульваре Ибрагимова, Карла Маркса, не только не убирался снег, но и не применялись противогололедные реагенты.

На место начальника МБУ Советского района уже назначен врио, который взял уборку под личный контроль. На улицы Советского района стягивают работников и технику из других районов и обещают расчистить его к выходным.

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