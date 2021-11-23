Сергей Греков уволил начальника МБУ за плохую уборку снега

Об этом 23 ноября на совещании в администрации сообщил ее глава Сергей Греков, назвав ситуацию недопустимой.

По его словам, на улицах, в том числе Зорге, бульваре Ибрагимова, Карла Маркса, не только не убирался снег, но и не применялись противогололедные реагенты.

На место начальника МБУ Советского района уже назначен врио, который взял уборку под личный контроль. На улицы Советского района стягивают работников и технику из других районов и обещают расчистить его к выходным.