Сергей Греков уволил начальника МБУ за плохую уборку снега

Снегопад в очередной раз стал неожиданностью для некоторых коммунальщиков. В Уфе из-за этого лишился должности начальник службы благоустройства Советского района.
Об этом 23 ноября на совещании в администрации сообщил ее глава Сергей Греков, назвав ситуацию недопустимой.
По его словам, на улицах, в том числе Зорге, бульваре Ибрагимова, Карла Маркса, не только не убирался снег, но и не применялись противогололедные реагенты.
На место начальника МБУ Советского района уже назначен врио, который взял уборку под личный контроль. На улицы Советского района стягивают работников и технику из других районов и обещают расчистить его к выходным.
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