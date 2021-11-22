В Башкортостане зарегистрированы случаи заражения гриппом А

Всего в республике зарегистрировано 23 лабораторно подтвержденных случая заболевания гриппом A(H3N2).

H3N2 – это типичный «сезонный» грипп, наиболее часто встречающийся штамм во многих странах. Считается, что в 1968-1969 годах именно этот штамм вызвал пандемию гонконгского гриппа, унесшую жизни 750 000 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Казак отметила, что в республике повышается заболеваемость ОРВИ среди детей, в том числе среди детей до года. 42,2% заболевших составляют дети до 14 лет.

В этом сезоне планируют привить от гриппа 2,4 млн жителей республики, из них почти 500 тыс. детей.