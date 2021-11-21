В Уфе похолодает до -16°

По прогнозу Гидрометцентра, на следующей рабочей неделе температура в Уфе ни разу не поднимется выше нуля. Самым теплым днем будет понедельник, 22 ноября.

Понедельник, 22 ноября: до 0°, днем облачно, кратковременный снег с дождем;

Вторник, 23 ноября: до -5°, днем облачно, кратковременный снег, в ночь на среду похолодает до -14°.

Среда, 24 ноября: до -11°, днем облачно, кратковременный снег, в ночь на четверг похолодает до -16°.

Четверг, 25 ноября: до -5°, днем облачно, много снега;

Пятница, 26 ноября: до -2°, днем облачно, временами небольшой снег.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 22 и 23 ноября местами будет идти снег, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура днем не поднимется выше +2°.

24 ноября похолодает, днем обещают -8°, -13°, ночью – -13°, -18°, при прояснениях до -22°.