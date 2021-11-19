В Башкортостане Общественная палата обратилась в прокуратуру из-за увольнения инвалидов по зрению

На заводе, подведомственном филиалу «Всероссийского общества слепых», работают 25 инвалидов по зрению. Руководство пытается продать завод, так как считает его аварийным и невостребованным.

Сотрудники утверждают, что здания фактически не находятся в аварийном состоянии и никаких юридических фактов аварийности организация не предоставила. Также они заявляют, что многие свободные помещения завода можно было бы сдать в аренду, но руководство не делает ничего, чтобы организация начала себя окупать.

Три инвалида уже были вынуждены покинуть должности, в случае закрытия здания завода пойдут под снос, а сотрудники останутся без работы.

13 инвалидов по зрению написали коллективное обращение в Общественную палату республики, та обратилась в прокуратуру Кировского района с просьбой провести проверку и защитить трудовые права инвалидов.