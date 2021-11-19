Башгидромет прогнозирует резкое ухудшение погоды в Уфе

По данным Башгидромета, в Уфе с 20.00 19 ноября до 20.00 20 ноября ожидается облачная погода, снег, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, ветер с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью -3°, -5°, днем -1°, -3°. На дорогах ухудшение видимости в явлениях до 500 метров и менее.

По республике в среднем ближайшие выходные также ожидаются неблагоприятными. На территорию Башкортостана сместится активный североатлантический циклон с мокрым снегом, местами метель при усилении ветра до 17-23 м/с, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед.

На дорогах – снежные заносы, снежный накат, гололедица, временами ухудшение видимости в явлениях до 500 метров и менее. Преобладающая температура воздуха ночью -1°, -6°, днем +2°, -3°.