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Башгидромет прогнозирует резкое ухудшение погоды в Уфе

Башкирское управление по гидрометеорологии сообщает о приближении североатлантического циклона к республике.

По данным Башгидромета, в Уфе с 20.00 19 ноября до 20.00 20 ноября ожидается облачная погода, снег, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, ветер с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью -3°, -5°, днем -1°, -3°. На дорогах ухудшение видимости в явлениях до 500 метров и менее.

По республике в среднем ближайшие выходные также ожидаются неблагоприятными. На территорию Башкортостана сместится активный североатлантический циклон с мокрым снегом, местами метель при усилении ветра до 17-23 м/с, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед.

На дорогах – снежные заносы, снежный накат, гололедица, временами ухудшение видимости в явлениях до 500 метров и менее. Преобладающая температура воздуха ночью -1°, -6°, днем +2°, -3°.

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