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На ремонт железнодорожного вокзала в Уфе потратят еще почти 4 млрд рублей

На первом этапе провели реконструкцию здания вокзала и уже существующих платформ, построили два дополнительных здания.

vokzalufa.ru

Второй этап включает завершение работ по обустройству платформ, благоустройство территории вокруг вокзала и удлинение пешеходного туннеля.

Всего на второй этап реконструкции комплекса планируют потратить порядка 3,9 млрд рублей. Сроки завершения работ неоднократно переносились, сейчас говорят о том, что обновленный вокзал сдадут в 2024 году.

По планам ОАО «РЖД», после реконструкции вокзал станет безопаснее и удобнее: пассажиропотоки будут организованы в соответствии с современными стандартами, появятся условия для передвижения маломобильных людей.

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