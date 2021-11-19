На ремонт железнодорожного вокзала в Уфе потратят еще почти 4 млрд рублей

Второй этап включает завершение работ по обустройству платформ, благоустройство территории вокруг вокзала и удлинение пешеходного туннеля.

Всего на второй этап реконструкции комплекса планируют потратить порядка 3,9 млрд рублей. Сроки завершения работ неоднократно переносились, сейчас говорят о том, что обновленный вокзал сдадут в 2024 году.

По планам ОАО «РЖД», после реконструкции вокзал станет безопаснее и удобнее: пассажиропотоки будут организованы в соответствии с современными стандартами, появятся условия для передвижения маломобильных людей.