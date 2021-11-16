В Башкортостане цены на все товары и услуги за год поднялись на 7,9%

С октября 2020 года цены на все товары и услуги в республике поднялись на 7,9%.

На все товары – на 9,3%. Сильнее всего за это время подорожали овощи (29,5%), продукты в целом без учета алкогольных напитков подорожали на 11,7%, опережая инфляцию.

Цены на услуги поднялись незначительно – на 3,8%.

Темпы роста цен тоже увеличились по сравнению с прошлым годом.

С декабря 2019 по октябрь 2020 годов:

все товары и услуги – 3,7%;

продукты – 4,2%;

непродовольственные товары – 3,9%;

услуги – 2,6%.

С декабря 2020 по октябрь 2021 годов:

все товары и услуги – 6,5%;

продукты – 7,7%;

непродовольственные товары – 7,5%;

услуги – 3,4%.

Прогнозируемый на 2021 год уровень инфляции составляет 7,4-7,9%.

С полным отчетом можно ознакомиться на сайте Башстата.