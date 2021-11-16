В Башкортостане цены на все товары и услуги за год поднялись на 7,9%

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало отчет об изменении индексов потребительских цен на товары и услуги.
С октября 2020 года цены на все товары и услуги в республике поднялись на 7,9%.
На все товары – на 9,3%. Сильнее всего за это время подорожали овощи (29,5%), продукты в целом без учета алкогольных напитков подорожали на 11,7%, опережая инфляцию.
Цены на услуги поднялись незначительно – на 3,8%.
Темпы роста цен тоже увеличились по сравнению с прошлым годом.
С декабря 2019 по октябрь 2020 годов:
- все товары и услуги – 3,7%;
- продукты – 4,2%;
- непродовольственные товары – 3,9%;
- услуги – 2,6%.
С декабря 2020 по октябрь 2021 годов:
- все товары и услуги – 6,5%;
- продукты – 7,7%;
- непродовольственные товары – 7,5%;
- услуги – 3,4%.
Прогнозируемый на 2021 год уровень инфляции составляет 7,4-7,9%.
С полным отчетом можно ознакомиться на сайте Башстата.
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