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В Башкортостане цены на все товары и услуги за год поднялись на 7,9%

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало отчет об изменении индексов потребительских цен на товары и услуги.

С октября 2020 года цены на все товары и услуги в республике поднялись на 7,9%.

На все товары – на 9,3%. Сильнее всего за это время подорожали овощи (29,5%), продукты в целом без учета алкогольных напитков подорожали на 11,7%, опережая инфляцию.

Цены на услуги поднялись незначительно – на 3,8%.

Темпы роста цен тоже увеличились по сравнению с прошлым годом.

С декабря 2019 по октябрь 2020 годов:

  • все товары и услуги – 3,7%;
  • продукты – 4,2%;
  • непродовольственные товары – 3,9%;
  • услуги – 2,6%.

С декабря 2020 по октябрь 2021 годов:

  • все товары и услуги – 6,5%;
  • продукты – 7,7%;
  • непродовольственные товары – 7,5%;
  • услуги – 3,4%.

Прогнозируемый на 2021 год уровень инфляции составляет 7,4-7,9%.

С полным отчетом можно ознакомиться на сайте Башстата.

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