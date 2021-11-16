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В Уфе утеплят фасады 2,5 тыс. домов

В Башкортостане в рамках республиканской программы капитального ремонта утепляют фасады некоторых многоквартирных домов, большая часть из них приходится на Уфу.

Всего в эту программу входят 5 039 уфимских МКД – это треть от общего количества включенных в программу домов по республике. С 2014 года утеплены фасады 2503 домов – это 49,7% от плана.

Кроме того, с прошлого года начался ремонт фасадов с реставрацией архитектурных элементов на объектах культурного наследия. В этом году такая работа выполнена на двух домах – по проспекту Октября, 3 и 9. Полностью восстановлены элементы декора и балконы. Фасады приведены в первоначальный вид.

На 2022 год запланирован капитальный ремонт фасадов 31 дома, 18 из них утеплят. Ремонт охватит три памятника архитектуры – Ленина, 9/11, Ленина, 26 и Кольцевая, 58.

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