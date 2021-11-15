Радий Хабиров призвал Минтранс включить отопление в автобусах

«На улице сегодня доходит до -15 градусов, люди пишут, что в автобусах холодно. У нас в каждом автобусе есть отопительная система – пожалуйста, проверьте.

Сегодня займитесь. Контрольное управление – тоже одного бойца отправьте, пусть по Уфе проедется в автобусах. Зимой в Башкортостане автобусы теплые. Я уж не прошу летом кондиционеры делать, но зимой должно быть тепло», – сказал Радий Хабиров.

По текущему прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе в Уфе похолодает до -18° в ночь со среды (17 ноября) на четверг. Вторник и четверг будут самыми холодными днями (не выше -6°).