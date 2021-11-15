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Радий Хабиров: «Организации, которые нас не слышат и не соблюдают режим, мы будем беспощадно закрывать»

Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал известие о том, что в республике закрыли несколько торговых центров из-за несоблюдения коронавирусных ограничений.

«Там, где к нам не прислушивались, – в Ишимбае, Октябрьском, в Кумертау, в Бирске – было принято решение организации закрывать.

Беспощадно будем действовать и дальше. Те учреждения, которые нас не слышат и не соблюдают режим, мы будем закрывать.

Неприятное решение, я сам всегда за то, чтобы поддерживать бизнес, но сейчас другого пути нет. История рассудит, что мы были правы, действуя таким образом», – сказал Радий Хабиров.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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