Радий Хабиров: «Организации, которые нас не слышат и не соблюдают режим, мы будем беспощадно закрывать»

Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал известие о том, что в республике закрыли несколько торговых центров из-за несоблюдения коронавирусных ограничений.
«Там, где к нам не прислушивались, – в Ишимбае, Октябрьском, в Кумертау, в Бирске – было принято решение организации закрывать.
Беспощадно будем действовать и дальше. Те учреждения, которые нас не слышат и не соблюдают режим, мы будем закрывать.
Неприятное решение, я сам всегда за то, чтобы поддерживать бизнес, но сейчас другого пути нет. История рассудит, что мы были правы, действуя таким образом», – сказал Радий Хабиров.
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