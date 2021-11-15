Радий Хабиров: «Организации, которые нас не слышат и не соблюдают режим, мы будем беспощадно закрывать»

«Там, где к нам не прислушивались, – в Ишимбае, Октябрьском, в Кумертау, в Бирске – было принято решение организации закрывать.

Беспощадно будем действовать и дальше. Те учреждения, которые нас не слышат и не соблюдают режим, мы будем закрывать.

Неприятное решение, я сам всегда за то, чтобы поддерживать бизнес, но сейчас другого пути нет. История рассудит, что мы были правы, действуя таким образом», – сказал Радий Хабиров.