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В Башкортостане закрыли несколько торговых центров из-за несоблюдения коронавирусных ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Казак отчиталась об итогах проверок на предмет соблюдения коронавирусных мер в республике.

Была приостановлена деятельность:

ТЦ Палуба (город Ишимбай) – на 20 суток;

Гостевой дом Шатлык (город Бирск) – на 30 суток;

ТСК Вокзальный (Стерлитамак) – на семь суток;

ТЦ Грант (Баймак) – на трое суток.

Также Анна Казак сообщила о том, что в общей сложности выписано штрафов на пять миллионов рублей в отношении жителей республик, вернувшихся из-за рубежа и не заполнивших после этого анкету на портале Госуслуг. Составлено более 668 протоколов.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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