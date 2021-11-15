В Башкортостане закрыли несколько торговых центров из-за несоблюдения коронавирусных ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Казак отчиталась об итогах проверок на предмет соблюдения коронавирусных мер в республике.
Была приостановлена деятельность:
ТЦ Палуба (город Ишимбай) – на 20 суток;
Гостевой дом Шатлык (город Бирск) – на 30 суток;
ТСК Вокзальный (Стерлитамак) – на семь суток;
ТЦ Грант (Баймак) – на трое суток.
Также Анна Казак сообщила о том, что в общей сложности выписано штрафов на пять миллионов рублей в отношении жителей республик, вернувшихся из-за рубежа и не заполнивших после этого анкету на портале Госуслуг. Составлено более 668 протоколов.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.