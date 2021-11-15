В Башкортостане закрываются Covid-госпитали

Всего в республике развернуто 5739 инфекционных коек, 27% из них свободно.

Минздрав постепенно сокращает коечный резерв и возвращает отделения городских больниц к стандартному режиму работы.

Так, в ближайшее время в Уфе возобновят обычную работу отделения РКБ имени Куватова, больница скорой помощи, госпиталь ветеранов войн, больница №5.

Также закрываются инфекционные госпитали в Баймаке, Дюртюлях и Стерлитамаке.

Глава Минздрава Максим Забелин попросил у Радия Хабирова разрешение на возобновление диспансеризации взрослого населения, которая была приостановлена из-за тяжелой эпидемиологической обстановки.