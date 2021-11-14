В одном из районов Уфы 3 дня подряд будут отключать воду

16 ноября

Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 23.30:

Сагита Агиша – 10, 10/1, 14, 14/1, 16, 16/1, 18, 18/1, 22, 22/1, 26, 26/1.

Менделеева – 177/2, 177/3, 177/4, 191а.

Степана Злобина – 42/2, 44, 46/6.

17 ноября

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:

Рихарда Зорге – 7, 9, 9/1, 9/2, 9а.

18 ноября

Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 23.30:

Айская – 85, 87, 89, 91, 91/1.

8 Марта – 3, 5, 5/1, 5/3, 7, 7/1, 7а, 12, 12/2, 12 к.1, 14, 16, 18, 20.

50 лет Октября – 24, 26, 26/1, 28, 30, 30/1, 32, 34.