В одном из районов Уфы 3 дня подряд будут отключать воду

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 15 по 21 ноября 2021 года.
16 ноября
Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 23.30:
Сагита Агиша – 10, 10/1, 14, 14/1, 16, 16/1, 18, 18/1, 22, 22/1, 26, 26/1.
Менделеева – 177/2, 177/3, 177/4, 191а.
Степана Злобина – 42/2, 44, 46/6.
17 ноября
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:
Рихарда Зорге – 7, 9, 9/1, 9/2, 9а.
18 ноября
Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 23.30:
Айская – 85, 87, 89, 91, 91/1.
8 Марта – 3, 5, 5/1, 5/3, 7, 7/1, 7а, 12, 12/2, 12 к.1, 14, 16, 18, 20.
50 лет Октября – 24, 26, 26/1, 28, 30, 30/1, 32, 34.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.