В Уфе похолодает до -13°

По прогнозу Гидрометцентра, на следующей рабочей неделе температура в Уфе ни разу не поднимется выше нуля. Самым теплым днем будет среда, 17 ноября.

Понедельник, 15 ноября: -6°, -13°, днем облачно, ночью кратковременный снег;

Вторник, 16 ноября: -5°, -7°, днем облачно, ночью снег;

Среда, 17 ноября: 0°, -13°, днем снег с дождем, ночью без осадков;

Четверг, 18 ноября: -6°, -8°, днем облачно, днем и ночью небольшой снег;

Пятница, 19 ноября: -1°, -5°, днем облачно.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 15 и 16 ноября местами будет идти снег, днем температура будет подниматься до -5, -11°. По ночам в некоторых районах похолодает до -22° при прояснениях.