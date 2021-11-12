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В Башкортостане за неделю поднялись цены на некоторые продукты

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров по итогам первой недели ноября 2021 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с первого по восьмое ноября сильнее всего подорожали: капуста (3,5%), пшено (3,2%) и гречка (2,5%). Цена на гречку в республике растет вторую неделю подряд.

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на курицу (2,4%) и творог (2,1%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: среди них – огурцы (6,7%), рыба мороженая (2,5%), лук (2,3%) и колбаса (2,1%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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