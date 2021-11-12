В Башкортостане за неделю поднялись цены на некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с первого по восьмое ноября сильнее всего подорожали: капуста (3,5%), пшено (3,2%) и гречка (2,5%). Цена на гречку в республике растет вторую неделю подряд.

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на курицу (2,4%) и творог (2,1%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: среди них – огурцы (6,7%), рыба мороженая (2,5%), лук (2,3%) и колбаса (2,1%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.