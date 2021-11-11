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«Зимний тип погоды»: синоптики обещают резкое похолодание в Башкортостане

Башкирское управление по гидрометеорологии дало неутешительный прогноз на конец текущей недели до 14 ноября включительно.

11 и 12 ноября ночью в некоторых районах республики температура при прояснениях опустится до -15° и -13° соответственно.

«В конце текущей недели в республике будет уже по-зимнему. В циркуляции северного циклона 12-14 ноября пройдет снег различной интенсивности, на дорогах снежный накат, гололедица, 13 ноября – местами снежные заносы.

По республике установится снежный покров, что на 3-5 дней позже обычных сроков. Преобладающая температура воздуха ночью -1, -8°, днем +2, -4°.

В начале следующей недели в тыловой части циклона температура воздуха по республике начнет понижаться. По сведению Гидрометцентра России во второй декаде ноября по Республике Башкортостан среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 1° ниже нормы», – говорится в объявлении Башгидромета.

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