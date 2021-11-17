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В мэрии Уфы объяснили отмену автобусного маршрута №110м

Маршрут №110м пролегал через весь город и был особенно удобен для жителей восточной части Уфы.

ufacity.info

«Ранее перевозками по маршруту №110м "Уфимский ДОК – СТЦ "Мега-Уфа" занимались лица, у которых не было соответствующих правоустанавливающих документов администрации Уфы, поэтому маршрут был закрыт (перевозки были нелегальные).

По документу планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Уфы на 2019-2023 годы открытие нового маршрута, следующего по схеме движения, аналогичной маршруту №110м, не планируем.

Дополним, что существующая маршрутная сеть в городе разработана на основании изучения пассажиропотока, а также с учетом пропускной способности улиц, и позволяет проехать в любую часть города максимум с одной пересадкой. По закону в муниципальных образованиях с численностью населения более 500 000 человек проезд допустим максимум с двумя пересадками. Таким образом, проезд в нужном вам направлении с одной пересадкой допустим», – ответили на вопрос одной из жительниц в пресс-службе мэрии Уфы.

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