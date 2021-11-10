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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Уфе

Сервис SuperJob проанализировал 110 000 вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения по состоянию на начало ноября.

Топ-5 вакансий в Уфе выглядит следующим образом:

1. Главный инженер на производство в нефтегазовой сфере. Предлагаемая зарплата – от 500 000 рублей в месяц.

2. Программист 1С 8.3 в офис. Предлагаемая зарплата – от 110 000 рублей в месяц.

3. Продакт-менеджер в австрийскую компанию, производящую керамические покрытия и декоры. Предлагаемая зарплата – от 100 000 рублей в месяц.

4. Начальник юридического отдела в ГК «Метта», производящую мебель. Предлагаемая зарплата – 100 000 рублей в месяц.

5. Супервайзер в сфере FMCG. Предлагаемая зарплата – до 85 000 рублей в месяц.

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