Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Уфе

Топ-5 вакансий в Уфе выглядит следующим образом:

1. Главный инженер на производство в нефтегазовой сфере. Предлагаемая зарплата – от 500 000 рублей в месяц.

2. Программист 1С 8.3 в офис. Предлагаемая зарплата – от 110 000 рублей в месяц.

3. Продакт-менеджер в австрийскую компанию, производящую керамические покрытия и декоры. Предлагаемая зарплата – от 100 000 рублей в месяц.

4. Начальник юридического отдела в ГК «Метта», производящую мебель. Предлагаемая зарплата – 100 000 рублей в месяц.

5. Супервайзер в сфере FMCG. Предлагаемая зарплата – до 85 000 рублей в месяц.