Прокуратура начала проверку после возгорания на заводе «Башнефти» в Уфе

В сети появилось несколько фото и видео от местных жителей. Вскоре стало известно, что во время технологического процесса разгерметизировалось соединение трубопровода.

Спасатели быстро потушили огонь, о погибших и пострадавших не сообщается. По состоянию на утро 10 ноября специалисты МЧС устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы начала проверку соблюдения нормативов законодательства о промышленной и пожарной безопасности на всей территории предприятия. По ее итогам будет принято решение о возбуждении дела.