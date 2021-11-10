18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Прокуратура начала проверку после возгорания на заводе «Башнефти» в Уфе

Вечером девятого декабря на территории завода «Башнефть-Новойл» прогремел хлопок с открытым возгоранием.

В сети появилось несколько фото и видео от местных жителей. Вскоре стало известно, что во время технологического процесса разгерметизировалось соединение трубопровода.

Спасатели быстро потушили огонь, о погибших и пострадавших не сообщается. По состоянию на утро 10 ноября специалисты МЧС устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы начала проверку соблюдения нормативов законодательства о промышленной и пожарной безопасности на всей территории предприятия. По ее итогам будет принято решение о возбуждении дела.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: