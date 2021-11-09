В Уфе расселят и снесут 95 домов ради строительства дороги

Начальник дорожного управления Константин Паппе сообщил о том, что дальнейшее развитие проекта поделено на четыре этапа.

На первом улица Комсомольская будет продлена до путепровода через проспект Салавата Юлаева. Ради этого изымут 95 частных жилых домов и несколько незастроенных земельных участков.

На втором в период с 2022 по 2023 годы построят дорогу от проспекта Салавата Юлаева до строящегося тоннеля.

На третьем обеспечат проезды от проспекта Салавата Юлаева до улицы Лесной проезд и на четвертом завершат участок улицы Города Галле.