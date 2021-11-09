В Уфе расселят и снесут 95 домов ради строительства дороги

Девятого ноября на совещании в администрации Уфы обсудили завершение строительства масштабного проекта Восточный выезд.
Начальник дорожного управления Константин Паппе сообщил о том, что дальнейшее развитие проекта поделено на четыре этапа.
На первом улица Комсомольская будет продлена до путепровода через проспект Салавата Юлаева. Ради этого изымут 95 частных жилых домов и несколько незастроенных земельных участков.
На втором в период с 2022 по 2023 годы построят дорогу от проспекта Салавата Юлаева до строящегося тоннеля.
На третьем обеспечат проезды от проспекта Салавата Юлаева до улицы Лесной проезд и на четвертом завершат участок улицы Города Галле.
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