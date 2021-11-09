В Башкортостане ужесточат коронавирусные ограничения

Хотя ранее глава Минздрава говорил об отсутствии необходимости введения новых противоэпидемических мер, власти республики решили в скором времени ужесточить уже существующие.
На оперативном штабе по коронавирусу было принято решение с 10 ноября разрешить посещение гипермаркетов и других торговых помещений площадью более 1 000 кв. м. только при предъявлении одного из документов:
– сертификата о прохождении вакцинации от Covid-19;
– справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе;
– справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста.
В ближайшее время соответствующие изменения внесут в указ о режиме повышенной готовности.
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