В Башкортостане ужесточат коронавирусные ограничения

На оперативном штабе по коронавирусу было принято решение с 10 ноября разрешить посещение гипермаркетов и других торговых помещений площадью более 1 000 кв. м. только при предъявлении одного из документов:

– сертификата о прохождении вакцинации от Covid-19;

– справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе;

– справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста.

В ближайшее время соответствующие изменения внесут в указ о режиме повышенной готовности.