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В Башкортостане похолодает до -18°

Башгидромет предупреждает жителей республики о приближении холодного фронта.

«Во второй половине недели, 11 ноября, республика окажется во власти арктического холода.

Температура воздуха существенно понизится ночью до -6, -11°, при прояснениях до -13°, -18° , днем до -1°, -6°. Осадки прекратятся, ночью и утром на отдельных участках дорог сохранится гололедица», – гласит сообщение Башгидромета.

Прогноз погоды Гидрометцентра по Уфе на эту неделю за сутки изменился, но незначительно: по прежнему обещают каждый день, кроме среды и четверга, осадки в виде дождя и снега.

10 и 11 ноября будут единственными солнечными днями на этой неделе, температура не поднимется выше +6° и не опустится ниже -2° в дневное время.

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