В Уфе ограничат движение транспорта на новом мосту через Белую

С восьмого по 15 ноября будет частично перекрываться движение транспорта по одной крайней полосе.

Мэрия Уфы сообщает о том, что ограничение вводится из-за «запланированной технологической необходимости»: в этот период будут производиться работы по демонтажу временных вспомогательных конструкций и устройству смотровых тележек моста.

«Часть работ можно сделать только после пуска движения по новому мосту. В частности, устройство подпорной стенки для разделения потоков транспорта на подходах к мосту. Также требуется выполнить демонтаж вспомогательных сооружений на опорах, смонтировать смотровые тележки», – цитирует пресс-служба мэрии начальника дорожного управления Константина Паппе.