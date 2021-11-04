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В Уфе ограничат движение транспорта на новом мосту через Белую

Новый мост-вставка в створе улицы Воровского торжественно открылся первого ноября, но уже снова частично закрывается.

ufacity.info

С восьмого по 15 ноября будет частично перекрываться движение транспорта по одной крайней полосе.

Мэрия Уфы сообщает о том, что ограничение вводится из-за «запланированной технологической необходимости»: в этот период будут производиться работы по демонтажу временных вспомогательных конструкций и устройству смотровых тележек моста.

«Часть работ можно сделать только после пуска движения по новому мосту. В частности, устройство подпорной стенки для разделения потоков транспорта на подходах к мосту. Также требуется выполнить демонтаж вспомогательных сооружений на опорах, смонтировать смотровые тележки», – цитирует пресс-служба мэрии начальника дорожного управления Константина Паппе.

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