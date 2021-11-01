В Уфе первого ноября состоится открытие нового моста через Белую

Церемония открытия пройдет в 12 часов по местному времени, будут присутствовать глава республики Радий Хабиров и глава администрации Уфы Сергей Греков.

Строительство моста протяженностью почти 700 метров велось с 2019 года, открытие несколько раз переносили. Весь проект обошелся в 3,5 млрд рублей.

На этом мосту будет одностороннее движение в сторону выезда из города. Старый мост 1956 года постройки в 2022 году закроют на капитальный ремонт, который продлится до 2024 года. Три года назад его закрывали на ремонт, но уже тогда стало ясно, что требуется замена многих элементов и капитальная перестройка моста. По текущим прогнозам, его эксплуатацию можно продлить максимум на 2-3 года.