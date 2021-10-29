Башгидромет дал прогноз на ноябрь 2021 года

«По сведениям Гидрометцентра России, средняя месячная температура воздуха в ноябре 2021 года по республике Башкортостан ожидается на 1-2° выше нормы (норма – -5,1°).

Месячное количество осадков в северной части республики ожидается меньше нормы, а в южной предполагается около нормы», – говорится в заявлении Башгидромета.

30 и 31 октября по республике обещают дожди и снег, ночью и утром гололедицу. Температура в некоторых районах опустится до -11° в ночное время, днем будет тепло – до +8° и +10°.