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Башгидромет дал прогноз на ноябрь 2021 года

В этом году весна и лето в Башкортостане были аномально жаркими и сухими, но осень, похоже, останется дружелюбной до самого конца.

«По сведениям Гидрометцентра России, средняя месячная температура воздуха в ноябре 2021 года по республике Башкортостан ожидается на 1-2° выше нормы (норма – -5,1°).

Месячное количество осадков в северной части республики ожидается меньше нормы, а в южной предполагается около нормы», – говорится в заявлении Башгидромета.

30 и 31 октября по республике обещают дожди и снег, ночью и утром гололедицу. Температура в некоторых районах опустится до -11° в ночное время, днем будет тепло – до +8° и +10°.

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