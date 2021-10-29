В Башкортостане отменят концерты и другие массовые мероприятия

Новыми поправками «рекомендуется отменить, а при невозможности – перенести проведение деловых, культурных, развлекательных и спортивных мероприятий с количеством участников более 30 человек».

Исключение составляют мероприятия, которые проводятся на основании решения регионального оперативного штаба по коронавирусу, то есть одобренные государством.

При этом в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года республиканские организации культуры и здравоохранения продолжат свою плановую деятельность.

Кроме того, приостанавливается работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров.