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В Башкортостане отменят концерты и другие массовые мероприятия

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал новые поправки в указ о введении на территории республики режима повышенной готовности.

Новыми поправками «рекомендуется отменить, а при невозможности – перенести проведение деловых, культурных, развлекательных и спортивных мероприятий с количеством участников более 30 человек».

Исключение составляют мероприятия, которые проводятся на основании решения регионального оперативного штаба по коронавирусу, то есть одобренные государством.

При этом в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года республиканские организации культуры и здравоохранения продолжат свою плановую деятельность.

Кроме того, приостанавливается работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров.

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