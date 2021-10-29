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В Башкортостане запретили работу баров, клубов и ресторанов по ночам

Ранее президент России Владимир Путин в перечне поручений по итогам совещания с членами Правительства рекомендовал ограничить работу общепита в ночное время.

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал новые поправки в указ о введении на территории республики режима повышенной готовности.

Согласно новой редакции документа, «с 23.00 до 6.00 запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания, за исключением дистанционной торговли (доставки)».

Кроме того, организациям, работающим в местах массового скопления людей, предписано усилить проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий, каждый день регулярно проводить дезинфекцию.

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