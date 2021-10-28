МЧС Башкортостана предупреждает об ухудшении погоды

«Уважаемые граждане! По прогнозу: 29.10.2021 в отдельных районах Башкортостана ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед, на дорогах гололедица, ухудшение видимости в осадках до 500-1000 метров», – говорится в заявлении МЧС.

Башгидромет сообщает о том, что 29-30 октября по республике ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами до умеренных. Днем температура не поднимется выше +6°, на отдельных участках дорог гололедица, ветер умеренный.

В Уфе ночью пройдет снег с дождем, в пятницу днем воздух прогреется до +3° без осадков, в субботу и воскресенье потеплеет до +6° и +6°.