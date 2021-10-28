В Башкортостане продолжают дорожать овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 18 по 25 октября сильнее всего подорожали: огурцы (16,8%), помидоры (11,3%), яйца (3,5%) и консервы детские мясные (3,4%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на маргарин (2,8%), сахар и молоко (по 1,4%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: среди них – колбаса (4,2%), детские фруктовые консервы (3%) и лук (2,9%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.