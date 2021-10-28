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В Минздраве призвали жителей Башкортостана провести выходные дома

Ранее президент Владимир Путин объявил дни с 29 октября по седьмое ноября выходными с сохранением заработной платы для улучшения ситуации по коронавирусу в регионе.

Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что в Башкортостане роста заболеваемости Covid-19 нет. На сегодняшний день в России есть еще только один такой регион – Чукотка.

По мнению Минздрава, республика выходит на условное плато во многом благодаря ограничительным мерам, введенным в регионе за последнее время.

Однако ежедневный прирост больных по-прежнему большой – до 670 человек.

«Поэтому я наших жителей призываю соблюдать меры безопасности, ограничительные мероприятия, и грядущие выходные все-таки по возможности максимально провести дома», – сказал глава Минздрава Максим Забелин.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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