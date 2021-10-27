В правительстве Башкортостана высказались о введении комендантского часа в выходные с 30 октября по 7 ноября

Согласно этим постам, с 28 октября по седьмое ноября будет действовать комендантский час: жителям запретят выходить из дома с 18.00 до 6.00 по местному времени.

Кроме того, в регионе приостановят работу общественного транспорта, заведений общепита и торговли.

В правительстве заявили, что «это очевидный фейк» и никакого комендантского часа не будет.

Стоит отметить, что недавно такая мера была принята в Хакасии. Пока что это единственный регион в стране, решившийся ввести комендантский час.