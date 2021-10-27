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Власти объяснили, почему в Уфе один из самых высоких по стране тарифов на отопление

В ходе брифинга в Парламенте республики глава госкомтарифа Светлана Бурдюк ответила на вопросы журналистов о том, каким образом определяется гигакалории тепла и почему в Уфе она выше, чем в большинстве крупных городов.

По словам Светланы Бурдюк, сейчас в Уфе тепло поставляют семь организаций, и тарифы у них колеблются от 1211 до 2994 рублей за гигакалорию.

Эта сумма складывается из множества факторов, в том числе из специфики местности, протяженности сетей (которая в Уфе в два раза больше чем, например, в Казани, где отопление стоит намного дешевле) и степени их изношенности, а также зависят от количества теплоисточников.

У двух главных поставщиков – «БашРТС» и МУП «УИС» – установлен тариф 2265 рублей.

Для сравнения, в Казани за тепло платят не более 1967 рублей, в Челябинске и Екатеринбурге – до 2025 рублей за Гкал.

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